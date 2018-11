"Tengo ganas de reunirme con el buen Dios y morirme". La frase es desgarradora, sobre todo, porque quien la pronuncia, entre lágrimas, es un chico que sufre bullying en una escuela primaria de Francia.

Charlie tiene siete años y es de la ciudad de Verdun, en el noreste de Francia. En un video subido a redes sociales contó lo que sufre cada vez que va al colegio, donde un compañero lo golpea continuamente.

El relato es terrible: "Buenos dias, Soy Charlie, tengo siete años. Voy a la escuela de Notre-Dame, en Verdun. Desde el año pasado, hay un niño que se llama Nathan que me golpea todo el tiempo. Hoy, es mi hermano pequeño al que ha pegado"

Entonces dice que por la situación que atraviese ya no quiere seguir viviendo. "Le he dicho a mi mamá que tengo ganas de reunirme con el buen Dios y morirme. Estoy harto de ese niño, no para de pegarme todos los días. Quiero reunirme con el buen Dios para siempre", dice entre lágrimas Charlie en un video que recorrió el mundo.

Charlie agradece con esta fotografía el apoyo de los internautas con su caso (Twitter de Manue_aldc)

La grabación fue subida hace unos días en Twitter por la usuaria @Manue_aldc que dijo tener el permiso de la familia para hacerlo. Rápidamente se viralizó y hubo cientos de comentarios en apoyo para el menor y también la indignación por la situación que atraviesa.

Pocos días después, la misma persona subió una foto del chico sosteniendo un cartel que agradece los mensajes: "No pensé que podría sonreir de nuevo el pequeñoCharlie, solo por tuitear", escribio la mujer.

De acuerdo con La Vanguardia, la madre del chico presntó una denuncia y la policía francesa está investigando el caso.

Fuente: La Nación de Argentina