Francia: Gobierno lanza una investigación sobre bebés nacidos sin brazos

París. El gobierno francés decidió lanzar una nueva investigación sobre los bebés nacidos sin brazos en varios departamentos del país, declaró la ministra de Salud, Agnès Buzyn.

Los nacimientos se registraron de forma agrupada, en perímetros reducidos, en las regiones de Ain (este, con siete nacimientos entre 2009 y 2014), Loira Atlántico (oeste, tres nacimientos entre 2007 y 2008) y en Bretaña (oeste, cuatro bebés entre 2011 y 2013); generando preocupación en las zonas afectadas.

Junto al ministro de Transición Ecológica, François de Rugy, "decidimos relanzar una investigación" para tener "visiones cruzadas" de médicos y expertos en medioambiente, declaró en la emisión "Grand jury" organizada por RTL, Le Figaro y LCI.

"No podemos contentarnos con decir que no encontramos las causas, es insoportable", añadió la ministra.



En la primera investigación, la agencia sanitaria Santé publique France concluyó a inicios de octubre que el número de casos de Ain no era estadísticamente superior a la media nacional. En cambio hay un exceso de casos en Loira Atlántico y en Bretaña, sin explicación.

Según Buzyn, en Francia hay "entre 80 y 100 nacidos por año con malformaciones de miembros".

Las causas pueden ser genéticas, estar vinculadas a limitaciones físicas o deberse a sustancias tóxicas, en la alimentación, el medioambiente e incluso medicamentos, como ocurrió con la talidomida.

