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La Armada francesa interceptó y abordó otro buque de la flota clandestina, el Deyna. Foto: Emmanuel Macron/X
La Armada francesa interceptó y abordó otro buque de la flota clandestina, el Deyna. Foto: Emmanuel Macron/X
Por Agencia EFE

La armada francesa interceptó este viernes en el Mediterráneo un petrolero sospechoso de pertenecer a la llamada flota ‘fantasma’ rusa, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en una operación en la que colaboró el Reino Unido.

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