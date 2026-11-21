La fiscalía de Francia informó el sábado haber abierto una investigación contra unos policías por violencia contra dos jóvenes que se manifestaron el 31 de octubre en París y, en el caso de uno de ellos, también por agresión sexual.

Desde el inicio del movimiento de movilización social, hace dos meses, decenas de manifestantes han resultado gravemente heridos a manos de las fuerzas del orden.

Observadores independientes y defensores de los derechos humanos han denunciado un nivel de represión “injustificable” y “desproporcionado” por parte de las fuerzas policiales, criticadas incluso por los relatores de la ONU.

El 4 de noviembre dos jóvenes denunciaron las condiciones de su detención, acusados de haber golpeado a un policía, algo que ambos niegan.

Léo (nombre modificado), a quien se acusa de haber roto los dientes de un policía de un puñetazo, contó su versión de los hechos a la AFP: mientras se manifestaba contra el alto costo de la vida, afirma que “temió por (su) vida” cuando se vio rodeado por efectivos de la Brigada de Represión de la Acción Violenta Motorizada (BRAV-M).

Léo recuerda que fue embestido por alguien que corría en su dirección. Después “me dicen que un policía perdió un diente”.

Durante su detención, un policía le “agarró los genitales” y “apretó con fuerza sus testículos y su pene” insultándolo: “Eres mi putita”, “te vamos a reventar”, “ya verás, va a ser divertido, no hay cámara en el vehículo”, según elementos de su denuncia.

Léo cuenta que vomitó de dolor durante el traslado a la comisaría, después de que un policía le golpeara la cabeza contra el vehículo. En esa misma furgoneta se encontraba el segundo denunciante.

Los dos hombres fueron golpeados en el suelo cuando llegaron a la comisaría en París, afirma Léo.

En el caso de Léo, la fiscalía indicó que investiga a los efectivos por violencia y también por “agresión sexual cometida por persona que abusa de la autoridad que le confiere su cargo”.

El segundo denunciante afirmó haber sido golpeado por efectivos de la BRAV-M en el momento de la manifestación y luego sometido a un interrogatorio violento “completamente desnudo” en la comisaría, según su denuncia.

Durante la detención un policía le cortó la respiración con un golpe en el hígado. “Respira o te follamos”, le espetó un agente, según su relato.

Los denunciantes, que dieron su testimonio ante la Inspección General de la Policía, según fuentes cercanas al caso, aseguraron que el 31 de octubre, el ambiente en la manifestación era tranquilo, incluso “alegre”, antes de la llegada de los policías.

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