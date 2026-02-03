La Fiscalía pide mantener 5 años de inhabilitación contra Marine Le Pen sin ejecución inmediata

Escuchar
La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, regresa al juzgado de París por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, regresa al juzgado de París por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, regresa al juzgado de París por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, regresa al juzgado de París por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
Por Agencia EFE

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata, así como a 4 de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.

