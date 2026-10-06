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Resumen

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Agentes antidisturbios observan un incendio en una barricada improvisada levantada por manifestantes durante los enfrentamientos ocurridos al margen de una manifestación de estudiantes en Lyon. (Foto de Olivier CHASSIGNOLE / AFP).
Agentes antidisturbios observan un incendio en una barricada improvisada levantada por manifestantes durante los enfrentamientos ocurridos al margen de una manifestación de estudiantes en Lyon. (Foto de Olivier CHASSIGNOLE / AFP).
/ OLIVIER CHASSIGNOLE
Por Agencia EFE

Las protestas estudiantiles reunieron este martes en París y otras grandes ciudades de Francia a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados.

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