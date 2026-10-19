icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La convocatoria llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en escenas de violencia urbana. Foto: web 17otobregiletjaune
La convocatoria llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en escenas de violencia urbana. Foto: web 17otobregiletjaune
Por Agencia EFE

La coordinación de los ‘chalecos amarillos’ que participó en las protestas del pasado sábado en Francia, marcadas por los disturbios y los saqueos en varias ciudades, ha anunciado una segunda jornada de movilización para el próximo 24 de octubre, con decenas de acciones previstas en todo el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.