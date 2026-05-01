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El ministro francés de Exteriores en funciones, Jean-Noël Barrot, en una imagen de archivo. Foto: EFE/OLIVIER HOSLET
El ministro francés de Exteriores en funciones, Jean-Noël Barrot, en una imagen de archivo. Foto: EFE/OLIVIER HOSLET
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró que su país “no tiene ninguna razón para entrar” en la guerra entre Estados Unidos e Irán que ha disparado los precios de la energía por la paralización del estrecho de Ormuz.

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