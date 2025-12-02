Personas se reunieron en los Campos Elíseos para las celebraciones de Año Nuevo en Francia; al fondo, fuegos pirotécnicos adornan el Arco de Triunfo. Foto: Ian Langsdon/EFE
Personas se reunieron en los Campos Elíseos para las celebraciones de Año Nuevo en Francia; al fondo, fuegos pirotécnicos adornan el Arco de Triunfo. Foto: Ian Langsdon/EFE
París suspende el concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos por motivos de seguridad

La Nochevieja parisiense no tendrá este año concierto en los , después de que la accediera a la petición de la policía de suspenderlo por motivos de seguridad, informa este martes France Info.

Los movimientos de masas de los más de un millón de personas que en los dos últimos años se concentraron en la famosa avenida parisina han llevado a la Prefectura a recomendar que no se vuelva a hacer ese concierto.

Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene los tradicionales fuegos artificiales que cada año cierran el año en la ciudad y que también atraen a numerosos espectadores, aunque en una extensión más amplia.

El año pasado el había sido particularmente concurrido, porque suponía el acto final de los eventos olímpicos en la ciudad.

Varios DJ y otros artistas habían actuado en directo para cientos de miles de espectadores que accedieron a la avenida por uno de los tres puntos de control instalados por las autoridades, que desplegaron a más de 6.000 agentes de seguridad.

Personas se preparan para celebrar el año nuevo 2023 y ver un espectáculo de luces y fuegos artificiales en el Arco del Triunfo en la avenida de los Campos Elíseos en París, Francia, el 31 de diciembre de 2022. (Foto de EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
Personas se preparan para celebrar el año nuevo 2023 y ver un espectáculo de luces y fuegos artificiales en el Arco del Triunfo en la avenida de los Campos Elíseos en París, Francia, el 31 de diciembre de 2022. (Foto de EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Pese a todo, tanto los artistas como las autoridades asistieron a varios momentos de tensión ligados a los movimientos del público que, según un comisario citado por France Info les llevó a tener “más sustos en dos horas de Nochevieja que en tres semanas de Juegos Olímpicos”.

El concierto era retransmitido en directo por la televisión pública France 2, que este año difundirá a esa hora uno grabado hace unos días en la plaza de la Concordia con figurantes en lugar del público.

