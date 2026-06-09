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El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, comparece ante la prensa cerca del asentamiento de Maale Adumim, en el corredor terrestre conocido como E1, en las afueras de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, el 14 de agosto de 2025. Foto: Menahem KAHANA / AFP
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, comparece ante la prensa cerca del asentamiento de Maale Adumim, en el corredor terrestre conocido como E1, en las afueras de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, el 14 de agosto de 2025. Foto: Menahem KAHANA / AFP
/ MENAHEM KAHANA
Por Agencia EFE

El Gobierno francés anunció este martes que prohíbe la entrada en el país del ministro de Finanzas israelí, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, al que acusa de promover “activamente la anexión de Cisjordania”, así como “la creación de nuevos asentamientos”.

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