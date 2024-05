Se suponía que debido a sus antecedentes criminales debía estar bien escoltado. Pese a ello, logró escapar y ahora centenares de policías lo buscan.

Mohamed Amra, un capo de la droga de 30 años de edad que cumplía una pena de cárcel de 18 meses por robo, se fugó este martes gracias a una violenta emboscada cerca de la ciudad de Ruan, en la región de Normandía, en el noroeste de Francia.

Conocido como “La Mosca”, Amra estaba siendo conducido bajo custodia policial a los tribunales cuando la camioneta en la que lo trasladaban fue embestida y atacada por hombres armados.

Dos de los funcionarios que lo custodiaban murieron en el lugar, mientras otros tres resultaron heridos, dos de los cuales permanecen en condición crítica.

Los agentes fueron atacados con “armamento pesado”, según dijo el ministro de Justicia francés, Eric Dupond-Moretti.

De acuerdo con la prensa francesa, Amra es considerado como un poderoso capo de la droga. Se le vincula con una banda que opera en Marsella.

Apenas el pasado 10 de mayo, una corte en Évreux lo había sentenciado por robo y permanecía detenido en la cárcel de Val-de-Reuil, cerca de Ruan.

Tras su fuga, las autoridades desplegaron a centenares de agentes de los cuerpos de seguridad que han establecido puntos de control en las carreteras para intentar recapturarlo.

Los atacantes escaparon en un automóvil que la policía cree haber hallado abandonado y quemado cerca del peaje donde ocurrió el ataque.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que “se está haciendo todo para capturar a los atacantes”.

Las autoridades hallaron un auto abandonado y quemado que creen fue el que se usó en la fuga. (GETTY IMAGES).

Las autoridades forenses rastrean el lugar de la emboscada para intentar encontrar pistas que permitan capturar a los responsables. (AFP).

El creciente problema de la droga

Las imágenes de la emboscada han conmocionado a la opinión pública en Francia.

Incluso la madre y el abogado del reo prófugo han manifestado su consternación por lo ocurrido.

"Me gustaría creer que él no conocía el plan para liberarlo. Eso no cambiaría la tragedia que ocurrió, pero como abogado quiero creer que él no planeó esta fuga. Para mí, este plan no coincide con lo que sé de él. Si él está detrás de esto, entonces no entendí quién es él”, dijo a la prensa Hugues Vigier, defensor de Amra.

Por su parte, la madre del preso también expresó su condena por lo ocurrido: “Me derrumbé, lloré, estaba tan mal, ¿cómo se pueden quitar vidas de esta manera?", dijo la mujer, quien también cuestionó la forma como su hijo era tratado en prisión, asegurando que lo habían llevado de un lugar y “lo pusieron en aislamiento en vez de sentenciarlo de una vez por todas".

La sangrienta fuga de Amra se produce el mismo día en el que el Senado de Francia dio a conocer un informe muy alarmante sobre la expansión del tráfico ilegal de drogas en todo el país y pidió nuevas medidas urgentes para abordar el problema.

El lunes, Nicolas Bessone, fiscal de la región de Marsella, admitió en el principal programa de noticias de la televisión francesa France 2 que las bandas de narcotraficantes se habían vuelto tan poderosas y ricas que estaban logrando infiltrarse y corromper a funcionarios públicos dentro del sistema judicial de Marsella.

El año pasado, alrededor de 50 personas murieron en tiroteos relacionados con las drogas en esa ciudad. El informe de la comisión del Senado dice que muchos de los líderes de las bandas de narcotraficantes franceses son intocables y dirigen sus despiadados negocios desde el extranjero, principalmente desde el norte de África y Medio Oriente.