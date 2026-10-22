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Resumen

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Una mujer pasa corriendo junto a los destrozos y los escaparates rotos de una tienda un día después de los disturbios y saqueos en Lyon, centro-este de Francia, el 18 de octubre de 2026. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP).
Una mujer pasa corriendo junto a los destrozos y los escaparates rotos de una tienda un día después de los disturbios y saqueos en Lyon, centro-este de Francia, el 18 de octubre de 2026. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP).
/ JEFF PACHOUD
Por Guillermo Vera Ayala

La reciente agitación social en Francia ha llevado a que el gobierno de dicho país se haya planteado seriamente limitar el acceso a las redes sociales para evitar su uso en la coordinación de saqueos.

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