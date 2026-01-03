Francia quiere prohibir el uso de redes a menores: qué países ya lo hacen y qué otros quieren seguir sus pasos

El gobierno de Francia viene preparando un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años. Se espera que la propuesta de normativa sea presentada y debatida en el Parlamento galo durante la primera parte de enero.

El diario Le Monde tuvo acceso al borrador del documento y este señalaba como argumento para la medida que “numerosos estudios e informes dan fe de los riesgos que conlleva el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”.

La proyección de las autoridades es que la nueva regulación entre en vigor a partir del 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del año escolar.

Además del artículo ligado al acceso de los menores a las redes, la potencial normativa tiene otro en el que se menciona la prohibición de uso de celulares en las escuelas secundarias, en las que reciben instrucción jóvenes hasta los 18 años de edad.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido uno de los principales impulsores del proyecto de ley, señalando durante su discurso de fin de año que buscan “proteger a sus niños y adolescentes de las redes sociales y las pantallas”.

El presidente francés Emmanuel Macron lleva tiempo intentando implementar una normativa para limitar el acceso de los menores a las redes sociales. (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP) / SARAH MEYSSONNIER

La ley que busca aprobar el Poder Ejecutivo francés es una idea que lleva tiempo debatiéndose, pues en junio de 2024 Macron ya había mostrado su intención de implementar un marco regulatorio de este tipo, volviendo a hablar sobre el tema a mediados de 2025.

Si bien, el país europeo tiene regulaciones que vetan el uso de teléfonos en los centros educativos inferiores a los secundarios, la aplicación de este tipo de medidas ha sido difícil de implementar.

Francia ya había aprobado en el 2023 una ley que exigía a las empresas de servicios sociales de Internet el impedimento del acceso a los menores de 15 años, salvo que estos contaran con la autorización de sus tutores. No obstante, dicha norma no llegó a entrar en vigor debido a que no se llegó a establecer un sistema de verificación que fuera acorde a las regulaciones de la Unión Europea en torno a la protección de datos y las operaciones comerciales.

Anne Le Hénanff, Ministra Delegada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, dijo en una entrevista con Le Parisien que el gobierno galo quiere solventar los inconvenientes del pasado con una ley más breve y “compatible con la legislación europea, principalmente con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales”.

AUSTRALIA, EL REFERENTE INMEDIATO

Australia se convirtió en un pionero a nivel global en establecer un marco normativo estricto para el uso de Internet entre los menores de 16 años. La lista de plataformas prohibidas para este grupo etario fue larga: Facebook, Instagram, X, YouTube (en su versión general), Twitch, Reddit, Snapchat y TikTok.

Si bien servicios como WhatsApp, Pinterest o YouTube Kids quedaron exentos del veto, las autoridades australianas indicaron que estos medios digitales seguían bajo evaluación.

La regulación entró en vigor el 10 de diciembre del 2025 y el gobierno australiano argumentaba que el diseño de esta clase de servicios podía ser “perjudicial para la salud y bienestar” de la población más joven a largo plazo. Julie Inman Grant, comisionada de Seguridad Electrónica australiana afirmó que dicha legislación se basaba “en una década de esfuerzo”, por lo que no se trataba de una medida improvisada.

En Australia la versión principal de YouTube no está disponible para los menores de 16 años. (Foto: Saeed KHAN / AFP) / SAEED KHAN

Para Francia, el caso del país oceánico es de particular interés debido a que la ley australiana contempla varios mecanismos de verificación.

El primero de ellos es la revisión de datos ya presentes en las plataformas para establecer un perfil aproximado de la edad de los usuarios y dar de baja a las cuentas que con toda probabilidad pertenecen a menores de 16 años. Para este fin se puede analizar el año de creación de perfiles, contenido consumido, dispositivos desde lo que se ingresa y las interacciones en la red social.

En segunda instancia se encuentra el escaneo de documentos emitidos por el gobierno, el cual es considerado insuficiente por sí solo debido a la facilidad de suplantación que habría para este caso y es por ello que las autoridades de Australia exigen vías de control adicional.

También es una herramienta crucial el análisis biométrico a partir de fotos y videos de validación que se le piden al usuario. Meta y TikTok ya emplean para ese fin un sistema denominado Yoti, que es capaz de detectar la edad con esas imágenes.

Por su parte, Snapchat usa una solución similar llamada K-ID que recurre al escaneo del rostro y también de documentos. Esta red también ha recurrido a una tecnología de nombre ConnectID que inspecciona historiales de Internet e incluso datos bancarios para establecer perfiles etarios.

La legislación no establece sanciones contra los usuarios al no considerar su regulación como una prohibición en el sentido estricto, pero sí traslada la responsabilidad hacia las empresas detrás de las redes sociales, las cuales pueden afrontar multas de varios millones de dólares si no controlan la presencia de menores dentro de su plataforma.

DATO La importancia de la Ley COPPA La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) de Estados Unidos suele ser considerada como uno de los primeros puntos de partida para el desarrollo de tecnologías de verificación de edad, sobre todo gracias a las actualizaciones que ha tenido a lo largo de la última década. Bajo esta regulación es que se había establecido la edad de 13 años como la mínima para el uso de la información personal, lo que llevó a que las redes sociales establecieran esa edad como el límite para el uso de sus servicios. Fue en el contexto de la Ley COPPA y sus revisiones recientes que las firmas tecnológicas comenzaron desde hace un tiempo a desarrollar y recurrir a soluciones como las que se emplean en Australia.

MALASIA EN EL MISMO CAMINO

El gobierno de Malasia anunció este viernes 2 el inicio de la implementación de medidas similares para la protección de niños y adolescentes en las redes bajo la nueva Ley de Seguridad en Línea (ONSA).

De manera similar a Australia, la legislación malasia establece que servicios como Facebook, YouTube o TikTok son los responsables de hacer que se cumpla el marco regulatorio. Dentro de la normativa se incluyen a las plataformas de este tipo que cuenten con más de ocho millones de usuarios.

El país asiático afirma que todavía está “explorando” cuál será el enfoque que tendrán los sistemas de verificación de edad y todavía se debate cuál debería ser el límite de edad, que debería situarse entre los 13 y los 16 años.

OTROS CASOS Y EXPERIENCIAS

China tiene una de las legislaciones más estrictas en lo que respecta al uso de Internet entre los jóvenes. El control gubernamental es severo, pues para acceder a la red es indispensable la autenticación de identidad por medio de documentos, control biométrico e información personal detallada.

Dichas obligaciones son las mismas para toda la población y los servicios receban información de forma constante para que las autoridades chinas puedan monitorear la actividad de los usuarios.

En el 2023 el gigante asiático introdujo una suerte de toque de queda digital que restringe el acceso de los menores de edad a las plataformas digitales entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Los ciudadanos por debajo de los 18 años solo pueden usar aplicaciones por dos horas cada día y el tiempo de uso es todavía más limitado para los niños.

El gobierno chino ejerce un control férreo sobre el uso de Internet dentro de su territorio. (Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP) / NICOLAS ASFOURI

Paralelamente, Reino Unido aprobó en el 2023 la Ley de Seguridad en Línea, que entró en vigor el año pasado y obliga a las redes sociales a usar recursos como la verificación biométrica para impedir que los niños accedan a estos servicios. La normativa también establece penas de cárcel si se comprueba que las plataformas permiten que los menores estén expuestos a contenido peligroso.

Bélgica estableció en el 2018 que los 13 años era la edad mínima para la gestión de información personal y, por extensión, el uso de redes sociales; no obstante, han surgido propuestas para elevar la valla hasta los 15 años. A lo anterior se suma que desde septiembre de 2025 se introdujo la prohibición de celulares en los colegios.

En el contexto más amplio de la Unión Europea el reciente modelo australiano ha sido visto de forma favorable y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha manifestado que busca replicar el límite de 16 años para el uso de redes sociales.

Otros estados como Italia, España e Indonesia también llevan tiempo barajando la creación de normativas de naturaleza similar.

