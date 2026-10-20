Francia reconoce errores de seguridad y anuncia un dispositivo “masivo” para las protestas del sábado
El primer ministro Sébastien Lecornu admitió que el despliegue policial fue insuficiente y demasiado estático durante los disturbios del fin de semana en Francia, y anunció un operativo reforzado para las nuevas movilizaciones convocadas por los ‘chalecos amarillos’ y estudiantes
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, reconoció este martes errores de seguridad en el control de las protestas que asolaron el país el pasado fin de semana y anunció un dispositivo policial “masivo” para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los ‘chalecos amarillos’ y de los estudiantes.
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, reconoció este martes errores de seguridad en el control de las protestas que asolaron el país el pasado fin de semana y anunció un dispositivo policial “masivo” para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los ‘chalecos amarillos’ y de los estudiantes.
“Hemos aprendido la lección”, dijo Lecornu ante la Asamblea Nacional, donde reconoció que el dispositivo policial del pasado fin de semana fue “demasiado estático” y que no movilizaron suficientes agentes.
El jefe del Ejecutivo aseguró que la prioridad es “recuperar el orden de forma inmediata” y aseguró que los toques de queda parciales impuestos en algunas grandes ciudades “ha permitido devolver la calma”.