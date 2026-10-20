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Resumen

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Un manifestante reacciona frente a un vehículo en llamas durante una protesta contra el "alto costo de la vida" en la Plaza de la República de París, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Kiran RIDLEY / AFP).
Un manifestante reacciona frente a un vehículo en llamas durante una protesta contra el "alto costo de la vida" en la Plaza de la República de París, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Kiran RIDLEY / AFP).
/ KIRAN RIDLEY
Por Agencia EFE

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, reconoció este martes errores de seguridad en el control de las protestas que asolaron el país el pasado fin de semana y anunció un dispositivo policial “masivo” para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los ‘chalecos amarillos’ y de los estudiantes.

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