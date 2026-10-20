El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, reconoció este martes errores de seguridad en el control de las protestas que asolaron el país el pasado fin de semana y anunció un dispositivo policial “masivo” para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los ‘chalecos amarillos’ y de los estudiantes.

“Hemos aprendido la lección”, dijo Lecornu ante la Asamblea Nacional, donde reconoció que el dispositivo policial del pasado fin de semana fue “demasiado estático” y que no movilizaron suficientes agentes.

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El jefe del Ejecutivo aseguró que la prioridad es “recuperar el orden de forma inmediata” y aseguró que los toques de queda parciales impuestos en algunas grandes ciudades “ha permitido devolver la calma”.

Un manifestante sostiene una bandera de One Piece, la serie de manga japonesa, frente al Monumento al Mariscal Moncey en la Plaza de Clichy, en París, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Matthieu RONDEL / AFP). / MATTHIEU RONDEL

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