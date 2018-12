ℹ️ #SaintSylvestre 2018 : 147 935 personnels, forces de l’ordre, de sécurité civile et militaires seront mobilisés sur l’ensemble du territoire pour garantir la #sécurité de tous, préserver la paix publique et permettre le bon déroulement de ce moment populaire et festif. pic.twitter.com/HfCvQiBCYK