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Resumen

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Residentes locales y turistas se refrescan en la fuente de la Place Kléber en Estrasburgo, al este de Francia, el 19 de junio de 2025, en medio de una ola de calor que azota el país. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP
Residentes locales y turistas se refrescan en la fuente de la Place Kléber en Estrasburgo, al este de Francia, el 19 de junio de 2025, en medio de una ola de calor que azota el país. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP
/ FREDERICK FLORIN
Por Agencia EFE

Las autoridades francesas ofrecieron este domingo un primer balance sobre las víctimas asociadas con el extremo calor en el país y registraron 1.000 muertes más que lo habitual desde el pasado miércoles, coincidiendo con la mitad de la ola de calor.

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