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Resumen

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La policía de Francia interviene durante una manifestación en París el 24 de octubre de 2026. (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP).
La policía de Francia interviene durante una manifestación en París el 24 de octubre de 2026. (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP).
/ SAMEER AL-DOUMY
Por Agencia EFE

Las autoridades de Francia detuvieron a 1.314 personas y contabilizaron 24 comercios saqueados durante las manifestaciones del sábado en favor del poder adquisitivo y de los servicios públicos, frente a las 2.628 detenciones y los 1.522 establecimientos afectados registrados el día 17 de octubre, informó este domingo el Ministerio del Interior.

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