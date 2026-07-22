icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer se encuentra junto a las pirámides del Louvre durante la reapertura de la Galería Apolo en el Museo del Louvre en París, Francia, el 22 de julio de 2026. (EFE/EPA/Mohammed Badra)
Una mujer se encuentra junto a las pirámides del Louvre durante la reapertura de la Galería Apolo en el Museo del Louvre en París, Francia, el 22 de julio de 2026. (EFE/EPA/Mohammed Badra)
Por Agencia EFE

Francia registró 5.764 muertes más de lo que es habitual en las fechas entre el 17 de junio y el 2 de julio pasados, en las que el país vivió una ola de calor que batió múltiples récords históricos de temperaturas, informó este miércoles la agencia estatal de vigilancia sanitaria Santé publique France.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.