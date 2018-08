El ministro de la Transición Ecológica en Francia, Nicolas Hulot, anunció este martes su dimisión del gobierno, un duro golpe para el presidente Emmanuel Macron.

"Tomo la decisión de dejar el gobierno", declaró Nicolas Hulot en la radio France Inter, en la que dijo sentirse "muy solo" en los asuntos de medio ambiente en el Ejecutivo.

"Voy a tomar la decisión más difícil de mi vida, no quiero mentirme a mí mismo, no quiero dar la ilusión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura del desafío", agregó este ex productor y presentador de Ushuaia, un popular programa de televisión sobre la naturaleza y temas ecológicos.

Hulot, 62 años, había sido uno de los "trofeos" principales del presidente Emmanuel Macron después de su elección en 2017.

Precisó que tomó la decisión el lunes en la noche y que no le avisó ni al presidente Macron ni al primer ministro Édouard Philippe.

"Yo sé que no es muy protocolar", admitió y confió que si les decía a ellos buscarían "una vez más" "disuadirlo" de dejar el gobierno.

"Durante estos 14 meses, el Primer Ministro y el Presidente de la República han sido extremadamente afectuosos, leales y de una fidelidad a toda prueba", dijo Hulot.

Pero a pesar de eso, el gobierno no supo jerarquizar los problemas ambientales que él defendía y consideró que sólo logró pocas cosas, dijo Hulot.

El portavoz del gobierno Benjamin Griveaux "lamentó esta partida" y celebró el trabajo realizado por Nicolas Hulot hasta ahora en declaraciones a la estación radial RMC.

No obstante, también lamentó la falta de "cortesía" de Hulot, que a partir de este martes, es un ex ministro de Macron.

Cortejado durante largo tiempo por el poder político, Hulot fue una de las figuras más destacadas que el presidente Emmanuel Macron logró integrar al gobierno, lo cual alimentó muchas esperanzas.

Pero si este ex activista ecologista se anotó algunas victorias como que se abandonara la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Notre-Dame-des-Landes (oeste de Francia), también sufrió duras desilusiones, particularmente en los temas vinculados con las energía nuclear o el glifosato.

El líder de la derecha francesa y presidente del partido Republicanos (LR) Laurent Wauquiez dijo que podía "entender" que Nicolas Hulot se sintiera "traicionado" por Emmanuel Macron.

