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Resumen

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Los reportes gubernamentales señalan que la víctima falleció en un hospital de Lyon. (Foto referencial: LUCAS BARIOULET / AFP).
Los reportes gubernamentales señalan que la víctima falleció en un hospital de Lyon. (Foto referencial: LUCAS BARIOULET / AFP).
/ LUCAS BARIOULET
Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Francia confirmó esta semana el primer fallecimiento de una persona contaminada con el virus shamonda, calificándolo como un incidente aislado. El hecho fue reportado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

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