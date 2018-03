Francia rinde tributo a las víctimas de atentado islamista

Dos días después de un atentado en el sur de Francia, el país rindió tributo el domingo a las cuatro víctimas fatales de Radouane Lakdim, un pequeño delincuente que radicalizado que murió en el asalto de las fuerzas de seguridad que pusieron fin a su ataque.

Un jubilado, un carnicero, un ex viticultor y un gendarme murieron el viernes. La muerte del teniente coronel de gendarmería, Arnaud Beltrame, causó una emoción particular.



Beltrame, de 45 años, que debía contraer matrimonio de manera religiosa en junio, murió como "héroe" luego de ofrecerse para sustituir a un rehén capturado por Lakdim.



El obispo de Carcasona y Narbona, que celebró el domingo una misa en Trèbes, localidad en donde el atacante ingresó en un supermercado para continuar su atentado, reinvidicado por Estado Islámico, honró la memoria de las víctimas.



"Una vida dada no puede estar perdida", dijo el obispo Alain Planet en una breve homilía. "Que estos acontecimientos nos permitan hallar el coraje para refundar una sociedad en la que ya no sean posibles".



Este ataque se produjo luego de cinco meses de tranquilidad en un país en donde murieron en atentados 245 personas desde principios de 2015.



"Queremos que cese", suspira Jean-Pierre Bordeaux, que acudió con su esposa Henriette para asistir a la misa de Ramos, junto a centenares de habitantes de Trèbes, comuna de 6.000 personas.



Representantes de la comunidad musulmana asistieron al homenaje a las víctimas. "No encontramos las palabras, estamos consternados", declaró el imám de la mezquita de Viguier de Carcasona, Mohamed Belmihoud.



Radicalización

El presidente estadounidense, Donald Trump, así como la primera ministra británica, Theresa May, enviaron mensajes de apoyo. El mandatario francés, Emmanuel Macron, reiteró su "determinación" en la luca contra el "terrorismo".



"Hay que dejar de ser ingenuos, Estado Islámico está ganando, tenemos que despertarnos", lanzó el domingo Geoffroy Didier, del partido de derecha Los Republicanos, que pide "el internamiento" de los militantes islamistas "más peligrosos".



Radouane Lakdim era conocido por los servicios de inteligencia que pensaron "que no había radicalización", reconoció el ministro de Interior, Gérard Collomb.



El presidente francés convocó a todos los servicios a cargo de vigilar a las personas radicalizadas de la región en donde se produjo el atentado.



En tanto, los investigadores deben aún esclarecer cómo se radicalizó el atacante, según el ministerio de Interior. ¿Tuvo cómplices y cuáles son sus eventuales vínculos con el grupo Estado Islámico?



El autor de este ataque, cometido en varias etapas entre las ciudades de Carcasona y Trèbes, es un francés nacido en Marruecos (en Taza, norte) el 11 de abril de 1992.



Residía en Carcasona y desde 2014 era seguido por los servicios de inteligencia y estaba fichado "S" (por Seguridad del Estado) "debido a sus vínculos con los medios salafistas", según el fiscal de Paris, François Molins.



Los investigadores hallaron en su domicilio "notas con alusiones a Estado Islámico" y que parecen un testamento. Su compañera y un joven de 17 años presentado como uno de sus amigos fueron detenidos.



'Pasar al acto'

En agosto de 2016 Lakdim fue encarcelado por un mes condenado por "portar armas prohibidas", "uso de estupefacientes" y "rebelión".



Ese año y el siguiente los servicios de inteligencia volvieron a vigilarlo sin notar "signo precursor" de que pasaría al acto, dijo Molins.



Pero para Jean-Charles Brisard, presidente del Centro de Análisis del Terrorismo, "el hecho de pasar al acto no sigue una lógica de grupo y el vínculo entre esos actores locales y las organizaciones terroristas es cada vez más virtual".



"Ya no existen perfiles tipo, los modus operandi son improvisados, las armas rudimentarias", agrega.



Radouane Lakdim cometió su atentado armado de una pistola, un cuchillo y un artefacto de fabricación casera. Robó un coche en Carcasona, hirió gravemente al conductor portugués y mató al acompañante.



Entró en el supermercado de Trèbes al grito de "Alá Akbar", matando a un empleado del local, un cliente e hiriendo mortalmente al gendarme. Las fuerzas especiales pusieron fin al ataque.