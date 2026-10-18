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Resumen

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Un peatón pasa junto a una tienda vandalizada en las protestas nacionales contra el "alto costo de la vida" en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP).
Un peatón pasa junto a una tienda vandalizada en las protestas nacionales contra el "alto costo de la vida" en Marsella, Francia, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP).
/ THIBAUD MORITZ
Por Agencia AFP

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