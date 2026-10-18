La Prefectura de París desplegó una unidad especializada en contener la violencia urbana este domingo, por segundo día consecutivo, en medio de tensiones por una manifestación no autorizada y de nuevos saqueos, indicó una fuente cercana.

La unidad especializada CRS 8 de la Prefectura de Policía está “operando en la Plaza de la República”, donde se registran enfrentamientos entre cientos de personas y las fuerzas de seguridad. Además, se reanudaron los saqueos en la zona, según imágenes de televisión.

Una mujer pasa corriendo junto a los destrozos y los escaparates rotos de una tienda un día después de los disturbios y saqueos en Lyon, centro-este de Francia, el 18 de octubre de 2026. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP). / JEFF PACHOUD

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