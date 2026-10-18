Francia: se registran nuevos saqueos en París tras disturbios en multitudinaria protesta del fin de semana
La policía de París desplegó por segundo día consecutivo a la unidad especializada CRS 8 para contener la violencia en la Plaza de la República, donde cientos de personas se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y se reanudaron los saqueos
La Prefectura de Parísdesplegó una unidad especializada en contener la violencia urbana este domingo, por segundo día consecutivo, en medio de tensiones por una manifestación no autorizada y de nuevos saqueos, indicó una fuente cercana.
La unidad especializada CRS 8 de la Prefectura de Policía está “operando en la Plaza de la República”, donde se registran enfrentamientos entre cientos de personas y las fuerzas de seguridad. Además, se reanudaron los saqueos en la zona, según imágenes de televisión.