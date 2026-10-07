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Resumen

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Una persona se enfrenta con al policía durante una manifestación de estudiantes y miembros de sindicatos en París, Francia. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA).
Una persona se enfrenta con al policía durante una manifestación de estudiantes y miembros de sindicatos en París, Francia. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA).
/ MOHAMMED BADRA
Por Agencia AFP

Francia suspendió el miércoles el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente perdiera una mano a causa de uno de estos artefactos.

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