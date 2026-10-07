Francia suspendió el miércoles el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente perdiera una mano a causa de uno de estos artefactos.

Más de 6.500 personas, en su mayoría menores, fueron arrestadas en el marco de esta movilización para reclamar mejores condiciones en los liceos. Además cientos de estudiantes, policías y personal docente resultaron heridos.

El martes, después de que una nueva jornada de movilización reuniera a 256.000 estudiantes, profesores y padres, el presidente Emmanuel Macron convocó a miembros clave de su gobierno, que negó una “represión policial” contra los manifestantes.

En una entrevista a la radio francesa RTL, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantiles hasta dilucidar los incidentes ocurridos.

El 7 de octubre de 2026, manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios francesa BRAV-L junto al periodista francés Remy Buisine durante una manifestación en solidaridad con estudiantes de secundaria cerca de la Universidad de Ciencias Políticas. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / JULIEN DE ROSA

Según una fuente sindical policial, el estudiante de 15 años perdió la mano cuando recogió una granada de dispersión lanzada por la policía en Lens, en el norte de Francia.

Además, otro estudiante de 14 años en el noroeste de París perdió varios dientes por el estallido de una granada de gas lacrimógeno a muy poca distancia.

El ministro explicó que la suspensión se aplica “únicamente para las protestas de estudiantes de liceos” y “solo durante el tiempo necesario para comprender lo que ocurrió”.

“Hizo falta que varios niños quedaran mutilados de por vida para que Núñez renunciara a usar granadas contra estudiantes de secundaria”, criticó Manuel Bompard, coordinador nacional del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

En cambio, la ultraderechista Marine Le Pen, favorita en los sondeos para las presidenciales de 2027, acusó a Macron de colocarse “siempre del lado de quienes atacan a la policía”.

Gendarmes franceses se enfrentan a manifestantes mientras intentan desalojarlos de un bloqueo callejero durante una manifestación en solidaridad con estudiantes de secundaria cerca de la Universidad de Ciencias Políticas, el 7 de octubre de 2026. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / JULIEN DE ROSA

Aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas degeneraron ocasionalmente en violencia. El gobierno ha reportado 215 estudiantes, 715 policías y 85 miembros del personal docente heridos.

La policía ha abierto 18 investigaciones internas sobre denuncias de mala conducta desde que comenzaron las protestas, dijo Núñez.

Pese a estas medidas del gobierno, varios sindicatos de educación llamaron a la huelga y a nuevas manifestaciones para el jueves.

“Aterrorizado”

Desde septiembre, estudiantes de entre 15 y 18 años bloquearon cientos de liceos para denunciar la falta de profesores y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

Aunque la mayoría de liceos reabrieron el miércoles, más de 500 seguían parcialmente cerrados por estudiantes que bloquearon sus puertas con contenedores de basura.

Varios abogados que representan a adolescentes detenidos dijeron que sus clientes habían sufrido violencia física e insultos.

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Ainoha Pascual, abogada de tres menores en París, dijo que los habían “aterrorizado”. “Una inmensa mayoría llega bajo custodia lesionada”, por golpes de porra o por haber sido arrastrados por el suelo, añadió.

Prisca Ancion, del Colectivo por la Acción Judicial, dijo a la AFP que todos y cada uno de los estudiantes detenidos informaron haber sufrido “insultos, bofetadas, presión de la cabeza contra el suelo, llaves de estrangulamiento”.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecerá un discurso el miércoles para hablar de las protestas y las finanzas públicas, justo cuando el Parlamento empezó a estudiar el controvertido proyecto de presupuestos de 2027.

El gobierno ha propuesto un ajuste fiscal de más de 60.000 millones de dólares para limitar el elevado déficit y una deuda pública récord.

Sin embargo, su aprobación se antoja complicada a meses de las elecciones presidenciales de 2027 para elegir sucesor a Macron.

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