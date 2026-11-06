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Gendarmes, bomberos y servicios de emergencia franceses trabajan en el lugar de un accidente de autobús interurbano que dejó varios heridos en Lent, cerca de Bourg-en-Bresse, en el este de Francia, el 6 de noviembre de 2026. Foto: JEFF PACHOUD/AFP
Gendarmes, bomberos y servicios de emergencia franceses trabajan en el lugar de un accidente de autobús interurbano que dejó varios heridos en Lent, cerca de Bourg-en-Bresse, en el este de Francia, el 6 de noviembre de 2026. Foto: JEFF PACHOUD/AFP
/ JEFF PACHOUD
Por Agencia AFP

Un joven de 18 años y una niña de 7 murieron el viernes en un accidente de autobús en el este de Francia, que dejó además una veintena de personas heridas, indicaron las autoridades.

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