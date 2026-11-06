Un joven de 18 años y una niña de 7 murieron el viernes en un accidente de autobús en el este de Francia, que dejó además una veintena de personas heridas, indicaron las autoridades.

El accidente se produjo hacia las 07H30 en la carretera departamental D22, a la altura del municipio de Lent, e implicó un autobús de una línea de transporte interurbano, según la prefectura de Ain.

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El vehículo, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores que iban a sus centros escolares, según la fiscalía local, que abrió una investigación por homicidio vial.

“El conductor, que se encuentra hospitalizado, aún no ha podido ser interrogado”, precisó el ministerio público.

Según Yves Cristin, el alcalde de Lent, el autobús “se salió de la carretera y chocó contra un árbol en la cuneta”.

Por el momento, “no tenemos (...) la perspectiva necesaria ni los testimonios suficientes para explicar la causa de este accidente”, señaló el ministro de Transportes, Philippe Tabarot.

Gendarmes franceses, bomberos, servicios de emergencia y agentes del servicio de gestión de carreteras del departamento de Ain trabajan en el lugar de un accidente que involucró a un autobús interurbano y que dejó varios heridos en Lent, cerca de Bourg-en-Bresse, en el este de Francia, el 6 de noviembre de 2026. Foto: JEFF PACHOUD/AFP / JEFF PACHOUD

El vehículo estaba “en muy buen estado” y el conductor, “joven” y “nuevo” en esta empresa de transporte, habría dado negativo a un test de detección de drogas, precisó el ministro.

El balance provisional es de dos muertos, tres personas en estado crítico y una veintena de heridos, agregó.

Los accidentes en el transporte público son poco comunes en Francia.

En enero de 2025, una estudiante de liceo murió y 20 alumnos resultaron heridos cuando un autobús escolar, cuyo conductor había consumido estupefacientes, volcó sobre una calzada cerca de Châteaudun.

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