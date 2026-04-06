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Esta fotografía muestra un avión Airbus A320 de EasyJet aterrizando en el aeropuerto de Orly el 6 de abril de 2026. Foto: Thomas SAMSON / AFP
Esta fotografía muestra un avión Airbus A320 de EasyJet aterrizando en el aeropuerto de Orly el 6 de abril de 2026. Foto: Thomas SAMSON / AFP
Por Agencia EFE

Un avión de la compañía británica Easyjet tuvo que abortar este domingo un primer aterrizaje en París por el lanzamiento de unos fuegos artificiales en la aparente celebración de una boda antes de tomar tierra un poco después en el aeropuerto de Orly, reveló hoy, lunes, el diario ‘Le Parisien’.

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