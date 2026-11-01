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Resumen

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Coches de policía bloquean el acceso a una zona comercial donde un bombero resultó gravemente herido por un disparo mientras respondía a un incendio de un vehículo y un hombre fue arrestado por la policía, según informó el prefecto local, en Les Pennes-Mirabeau, a las afueras de Marsella, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Justine Meddah / AFP)
Coches de policía bloquean el acceso a una zona comercial donde un bombero resultó gravemente herido por un disparo mientras respondía a un incendio de un vehículo y un hombre fue arrestado por la policía, según informó el prefecto local, en Les Pennes-Mirabeau, a las afueras de Marsella, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Justine Meddah / AFP)
/ JUSTINE MEDDAH
Por Agencia EFE

Una persona ha sido detenida tras haber herido gravemente de bala a un bombero que se encontraba apagando un fuego en la localidad de Pennes-Mirabeau, a las afueras de Marsella (sur de Francia).

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