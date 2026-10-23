Una persona resultó muerta y cuatro más heridas, entre ellas una niña de 12 años, en una serie de tiroteos que se produjeron esta mañana en la ciudad de Trappes, al suroeste de París, y sus alrededores, cuyo autor fue detenido, indicó el primer ministro, Sébastien Lecornu.

En un mensaje en su cuenta de X, el jefe del Gobierno habló de “hechos muy graves” e indicó que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) está examinando los hechos, lo que significa que se baraja que pueda considerarse una acción terrorista.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (8:30 GMT), cuando el autor de los ataques disparó varias ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle, indicó el canal BFMTV.

El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, donde se produjo uno de los tiroteos, explicó en ese canal televisivo que en su municipio resultaron heridas tres personas, entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.

Los otros dos heridos en La Verrière son dos hombres de 29 y 49 años, que fueron trasladados a dos hospitales de la región de París, indicó Dainville.

La policía francesa investiga el lugar de un tiroteo que dejó un muerto y cuatro heridos en Trappes, cerca de París, Francia, el 23 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

El alcalde, aunque se mostró cauto sobre la naturaleza de los hechos, indicó que el autor parecía haber seleccionado a sus víctimas por su raza.

También contó que el detenido en Coignières, otra localidad próxima, es un hombre que ha sido identificado, se llama Kevin y es originario de Saint Cyr, ciudad del mismo departamento. Las fuerzas del orden están verificando si tenía antecedentes.

“Ha disparado al azar y quería hacer una carnicería”, declaró, también en BFMTV, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien precisó que el fallecido y al menos otro de los heridos, que se encuentra en estado muy grave, pertenecen a minorías raciales.

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