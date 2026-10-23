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Resumen

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La policía francesa investiga el lugar de un tiroteo que dejó un muerto y cuatro heridos en Trappes, cerca de París, Francia, el 23 de octubre de 2026 Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
La policía francesa investiga el lugar de un tiroteo que dejó un muerto y cuatro heridos en Trappes, cerca de París, Francia, el 23 de octubre de 2026 Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
Por Agencia EFE

Una persona resultó muerta y cuatro más heridas, entre ellas una niña de 12 años, en una serie de tiroteos que se produjeron esta mañana en la ciudad de Trappes, al suroeste de París, y sus alrededores, cuyo autor fue detenido, indicó el primer ministro, Sébastien Lecornu.

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