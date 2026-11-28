Varios agentes de las fuerzas de seguridad resultaron este sábado heridos al intervenir en una protesta contra un banquete celebrado en Biarritz (en el País Vasco francés, cerca de la frontera con España) por una organización ligada a sectores de la extrema derecha.

“Uno de ellos, herido en el codo con un objeto contundente, tuvo que ser trasladado al hospital. Afortunadamente, su lesión ya no reviste gravedad”, señaló el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, al confirmar los enfrentamientos y condenar “la violencia extrema de una parte de los manifestantes”.

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Los incidentes tuvieron lugar en torno a un banquete organizado por Canon Français, un colectivo que celebra grandes comidas festivas y multitudinarias en distintas ciudades de Francia con el objetivo de celebrar el patrimonio culinario, los productos locales y las tradiciones francesas.

Estos eventos suelen ser respondidos con protestas de colectivos antifascistas, sindicatos y asociaciones locales que señalan vínculos de esta organización con sectores de la extrema derecha identitaria francesa, como el empresario ultraconservador Pierre-Édouard Stérin, uno de los financiadores de estos eventos.

Acusan a Canon Français de usar la gastronomía y la cultura tradicional como herramienta de promoción ideológica y nacionalista.

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Los estudiantes franceses mantuvieron la presión sobre el gobierno el martes 10 de noviembre, bloqueando las entradas de decenas de liceos para exigir mejores condiciones de aprendizaje y llamando a nuevas protestas, informó el ministerio de Educación. (AFP)

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