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El canciller Friedrich Merz (CDU) habla en la Casa Konrad Adenauer tras las elecciones en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Foto de MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance vía AFP
El canciller Friedrich Merz (CDU) habla en la Casa Konrad Adenauer tras las elecciones en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Foto de MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance vía AFP
/ MICHAEL KAPPELER
Por Agencia EFE

El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, admitió este domingo que el resultado en las elecciones del estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania, donde su fuerza habría obtenido solo entre un 5 % y un 5,5 %, es un “desastre”, si bien se mostró luchador y rehusó anunciar su dimisión.

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