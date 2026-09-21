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Resumen

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Friedrich Merz, presidente del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU). Foto: EFE/CLEMENS BILAN
Friedrich Merz, presidente del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU). Foto: EFE/CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

El canciller alemán, Friedrich Merz, prometió este lunes que su Gobierno actuará con rapidez para prohibir las expropiaciones tras la victoria electoral en Berlín de La Izquierda, que aspira a nacionalizar parte de los parqués de las grandes inmobiliarias.

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