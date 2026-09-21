El canciller alemán, Friedrich Merz, prometió este lunes que su Gobierno actuará con rapidez para prohibir las expropiaciones tras la victoria electoral en Berlín de La Izquierda, que aspira a nacionalizar parte de los parqués de las grandes inmobiliarias.

En una rueda de prensa en Berlín tras una reunión de la cúpula directiva de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Merz lamentó que los “partidos populistas extremos y radicales crean inseguridad, pero también captan muchos votos con promesas sencillas con supuestas soluciones milagrosas”.

Merz reconoció que en Berlín uno de los temas centrales de la campaña electoral fue el problema de la vivienda, lo que facilitó la victoria de La Izquierda, que plantea realizar expropiaciones a las grandes inmobiliarias privadas con más de 3.000 viviendas.

“Las expropiaciones masivas no son la solución. Al final traerán consigo la pérdida de puestos de trabajo, reducirán la construcción de nueva vivienda, impulsarán los alquileres y agudizarán el problema que La Izquierda pretende resolver”, argumentó.

El canciller alemán prometió que su partido hará todo lo posible para solucionar el problema de los alquileres, pero sin caer en el populismo.

Al mismo tiempo, explicó que ya se han elaborado los primeros borradores de un proyecto de ley que impida los propósitos de La Izquierda.

El canciller de Alemania y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, ofrece una rueda de prensa un día después de las elecciones estatales en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el 21 de septiembre de 2026. (Foto: Jens SCHLUETER / AFP). / JENS SCHLUETER

“No se trata específicamente de prohibir algo en Berlín, se trata de enviar un mensaje claro a los inversores internacionales, que diga que en Alemania no hay expropiaciones de propiedad privada, porque esto es de gran relevancia para Alemania como país que atrae inversiones”, afirmó.

Por su parte, la candidata de La Izquierda a la alcaldía de Berlín y ganadora de los comicios de ayer, Elif Eralp, se reafirmó hoy en los planes de su partido para sacar adelante la medida, aunque reconoció que requerirá tiempo y que podría ser un obstáculo para las negociaciones de coalición que se emprenderán seguramente con los socialdemócratas y los verdes.

Al mismo tiempo, resaltó que en 2021 una mayoría de los berlineses votó a favor de la expropiación y que posteriormente una comisión de expertos determinó que era legalmente factible.

En cualquier caso, “solucionar la crisis de los alquileres” en una ciudad en la que el 75 % de la población vive de alquiler es su “prioridad”, afirmó.