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Resumen

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El canciller de Alemania y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, ofrece una rueda de prensa un día después de las elecciones estatales en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el 21 de septiembre de 2026. (Foto: Jens SCHLUETER / AFP).
El canciller de Alemania y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, ofrece una rueda de prensa un día después de las elecciones estatales en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el 21 de septiembre de 2026. (Foto: Jens SCHLUETER / AFP).
/ JENS SCHLUETER
Por Agencia AFP

El canciller conservador alemán Friedrich Merz prometió este lunes mantener su gobierno con los socialdemócratas por el “futuro democrático” de Alemania después de su contundente derrota en elecciones regionales frente a la extrema derecha y a la izquierda radical.

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