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Merz regala a Trump una camiseta de Alemania con el 47. Foto: Friedrich Merz/X
Merz regala a Trump una camiseta de Alemania con el 47. Foto: Friedrich Merz/X
Por Agencia EFE

El canciller alemán, Friedrich Merz, regaló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, una camiseta de la selección de Alemania con el apellido del líder republicano en la espalda y el número 47, un guiño al hecho de ser el 47 mandatario de EE.UU.

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