El canciller alemán, Friedrich Merz, regaló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, una camiseta de la selección de Alemania con el apellido del líder republicano en la espalda y el número 47, un guiño al hecho de ser el 47 mandatario de EE.UU.

Merz se la entregó al inicio de una reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que hoy arrancó con ese encuentro su segunda jornada.

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Los líderes del G7, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, se encontraban ya sentados en la mesa de negociación, presidida por el anfitrión, el francés Emmanuel Macron.

El presidente galo tenía a ambos lados tanto a Trump como a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Este último, invitado especial para la ocasión, había sido recibido en persona por Macron a su llegada al Hotel Royal, epicentro de la cita.

Camiseta de Alemania con el 47 fue regalada a Trump. Foto: Friedrich Merz/X

Merz se levantó para darle la camiseta, que Trump recibió con una sonrisa y mostró al resto de asistentes, para después doblarla y dejarla sobre la mesa.

El líder republicano, cuyo abuelo paterno era de origen alemán, cumplió 80 años el pasado domingo.

🚨 AWESOME! President Trump has just been gifted a 47 jersey in Europe by German Chancellor Merz in front of everyone



Merz is DESPERATELY trying to show respect for 47 again after he bad mouthed America!



They don’t want to be on his bad side! 🔥 pic.twitter.com/dW1bkGH0TZ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 16, 2026

“Feliz 80 cumpleaños con retraso, @POTUS. Al fin y al cabo, estamos en el mismo equipo”, afirmó Merz en X, donde acompañó su mensaje de una fotografía del momento en el que le dio la camiseta y de otra con un primer plano de la misma.

Su entrega tiene lugar además en plena Copa Mundial de fútbol, que se celebra conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá y cuya final está prevista para el 19 de julio.