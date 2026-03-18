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Friedrich Merz, presidente del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU). Foto: EFE/CLEMENS BILAN
Friedrich Merz, presidente del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU). Foto: EFE/CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que, si EE. UU. hubiera consultado a Berlín antes de atacar Irán junto con Israel, Alemania habría aconsejado no hacerlo, aunque atribuyó a Teherán la responsabilidad moral del conflicto que está azotando Oriente Medio y el golfo Pérsico.

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