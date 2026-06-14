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Un manifestante junto al fuego de un contenedor de basura en llamas durante una concentración de la coalición «No al G7», formada por más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda «contra el fascismo y el imperialismo», un día antes del inicio de la cumbre, en Ginebra, el 14 de junio de 2026. Foto: Gabriel Monnet / AFP
Un manifestante junto al fuego de un contenedor de basura en llamas durante una concentración de la coalición «No al G7», formada por más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda «contra el fascismo y el imperialismo», un día antes del inicio de la cumbre, en Ginebra, el 14 de junio de 2026. Foto: Gabriel Monnet / AFP
/ GABRIEL MONNET
Por Agencia AFP

Choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad estallaron el domingo en la ciudad suiza de Ginebra durante una protesta contra la celebración esta semana de la cumbre del G7 en la localidad fronteriza de Evian, en la vecina Francia.

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