icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto del 28 de septiembre de 2022 desde una aeronave de la Guardia Costera de Suecia (Kustbevakningen), muestra la liberación de gas proveniente de una fuga en el gasoducto Nord Stream. Foto: AFP / Guardia Costera de Suecia.
Foto del 28 de septiembre de 2022 desde una aeronave de la Guardia Costera de Suecia (Kustbevakningen), muestra la liberación de gas proveniente de una fuga en el gasoducto Nord Stream. Foto: AFP / Guardia Costera de Suecia.
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un juez de instrucción croata impuso este jueves prisión preventiva al ucraniano Vladimir Z., detenido la víspera por la Policía en Croacia en virtud de una orden emitida por la Justicia alemana, que lo acusa del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico en 2022.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.