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Resumen

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Vista de la estatua del Papa San Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Agostino Gemelli en Roma, Italia, 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Vista de la estatua del Papa San Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Agostino Gemelli en Roma, Italia, 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Por Agencia AFP

El hospital Gemelli de Roma, donde el papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón, es el predilecto de los pontífices, hasta el punto de que Juan Pablo II lo bautizó como “Vaticano III”.

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