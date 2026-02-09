Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ghislaine Maxwell en la sesión inaugural de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 23 de septiembre de 2012. Foto: EFE/Pontus Hook
Ghislaine Maxwell en la sesión inaugural de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 23 de septiembre de 2012. Foto: EFE/Pontus Hook
Por Agencia EFE

Ghislaine Maxwell, la cómplice y colaboradora del pederasta Jeffrey Epstein durante décadas, comparece este lunes en el Capitolio a puerta cerrada, aunque se espera que se acoja a la Quinta Enmienda y no testifique para evitar autoinculparse, según explicó el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, declara en Congreso de EE.UU. por los archivos
Europa

Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, declara en Congreso de EE.UU. por los archivos

El primer ministro británico descarta dimitir pese a escándalo derivado del caso Epstein
Europa

El primer ministro británico descarta dimitir pese a escándalo derivado del caso Epstein

Los príncipes Guillermo y Catalina, “profundamente preocupados” por caso Epstein
Europa

Los príncipes Guillermo y Catalina, “profundamente preocupados” por caso Epstein

Adiós Zoom y Teams: Europa busca autonomía digital frente a Estados Unidos con numerosos desafíos por delante
Mundo

Adiós Zoom y Teams: Europa busca autonomía digital frente a Estados Unidos con numerosos desafíos por delante