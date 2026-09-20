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Resumen

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asiste a una rueda de prensa en Oslo, Noruega. Foto: EFE/EPA/Stian Lysberg Solum
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asiste a una rueda de prensa en Oslo, Noruega. Foto: EFE/EPA/Stian Lysberg Solum
Por Agencia EFE

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció este domingo que presentarán una medida que limita por ley un número máximo de alumnos extranjeros por aula, exige a los padres de alumnos extranjeros con graves problemas de integración escolar que aprendan italiano, e introduce la prohibición del burka y el hiyab en los centros educativos".

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