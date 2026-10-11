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Resumen

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, gesticula durante una rueda de prensa, el 7 de octubre de 2026. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, gesticula durante una rueda de prensa, el 7 de octubre de 2026. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este domingo su cercanía personal y la de su Gobierno al papa León XIV, que deberá someterse en los próximos días a una operación por un nódulo en un pulmón.

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