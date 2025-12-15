Meloni felicita a su amigo Kast por su “gran éxito” en las elecciones chilenas

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, felicitó este lunes al dirigente chileno y su “amigo” José Antonio Kast, por el “gran éxito” obtenido en la segunda vuelta presidencial en Chile.

“Felicito a mi amigo José Antonio Kast por el gran éxito obtenido en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió Meloni en su cuenta de X junto a una foto de ambos.

Y añadió: “Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más”.

En concreto, la jefa del Gobierno italiano señaló la cooperación económica y la lucha contra la inmigración irregular como puntos de trabajo común.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales chilenas tras imponerse por amplio margen a la candidata de izquierda Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual presidente, Gabriel Boric.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronuncia un discurso al celebrar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. / EITAN ABRAMOVICH

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, ha obtenido el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara, de 51 años.

Tanto Kast como Meloni participan con frecuencia en distintos foros internacionales de ultraderecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), y habían mantenido reuniones en Roma antes de que Meloni llegase al poder en 2022.

El último encuentro entre ambos tuvo lugar en septiembre en Roma y, posteriormente, mantuvieron contactos en noviembre en los que analizaron posibles vías de cooperación entre Chile e Italia ante una eventual victoria de Kast en la segunda vuelta.