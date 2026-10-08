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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró este jueves la aprobación definitiva en el Parlamento de su reforma electoral y destacó la "unidad" de su coalición, que en el pasado había titubeado en el respaldo al texto. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró este jueves la aprobación definitiva en el Parlamento de su reforma electoral y destacó la "unidad" de su coalición, que en el pasado había titubeado en el respaldo al texto. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani
/ RICCARDO ANTIMIANI
Por Agencia EFE

La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este jueves de forma definitiva la reforma electoral promovida por la primera ministra, Giorgia Meloni, un texto clave de cara a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar previsiblemente en 2027.

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