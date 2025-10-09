Francia: Tribunal condena a 10 años de prisión a acusado de violar a Gisèle Pelicot

La justicia condenó este jueves a 10 años de prisión a un acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación celebrado en Francia, un año más que la pena que recibió en primera instancia.

“ El tribunal y el jurado condenan a Husamettin Dogan a 10 años de prisión ”, anunció Christian Pasta, presidente del tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia, tras casi tres horas de deliberación.

Dogan fue el único de los 51 hombres condenados en diciembre en recurrir la sentencia. La fiscalía había pedido una pena de 12 años por participar en una acción de “destrucción masiva” de Pelicot.

Este exobrero de la construcción de 44 años, de pie en el banquillo de los acusados, no reaccionó al anuncio de la sentencia, constató un periodista de AFP.

Los tres magistrados y los nueve miembros del jurado popular no siguieron la línea de la defensa, que aseguraba que su cliente no tenía intención de violarla.

“Nunca quise hacer daño a esta mujer”, reiteró el hombre en sus últimas palabras ante el tribunal.

Con la postura de Dogan, “que no quiere asumir responsabilidades”, “esta pena de 12 años que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido”, pidió poco antes el fiscal, Dominique Sié.

El acusado defendió que fue manipulado en 2019 por el entonces marido de la víctima, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

La defensa sostuvo que su cliente creía participar en una fantasía de una pareja libertina. “En [el concepto] libertino, hay libertad: todo es concebible, todo se puede transgredir”, dijo su letrado Jean-Marc Darrigade.

Sin embargo, durante el juicio iniciado el lunes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era “plenamente consciente” de la situación, una hipótesis confirmada por el propio Pelicot.

El tribunal también proyectó videos de los hechos. Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente “inerte” a practicarle felaciones y penetrándola.

Dogan es un hombre “totalmente responsable de sus actos”, que “negó la humanidad de la señora Pelicot” y “participó como todos los demás en una obra de destrucción masiva de una mujer abandonada a merced”, aseguró Sié.

¿“Consentimiento”?

“¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca”, “asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía”, le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada por que el acusado no se considere un violador.

El fiscal abundó en esta línea: “Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento”.

Este caso conmocionó al mundo. Además de Dominique Pelicot, los magistrados condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.

Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que “la vergüenza cambie de bando”, Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial.

“La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva”, dijo a la víctima el representante del ministerio público.

Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.

