Flotilla con ayuda a Gaza denuncia “al menos 13 explosiones”, vuelo de drones y cortes de comunicación | VIDEOS

La Global Sumud Flotilla -iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza- informó este martes de “al menos 13 explosiones” y vuelo de “drones no identificados”, además de “interferencias en las comunicaciones” en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram -que ha ido actualizando información durante este miércoles- que las explosiones se escucharon “en y alrededor de varios barcos de la Flotilla”, además de reportar que múltiples tripulantes vieron “ objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños ”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

URGENT: The Sumud Flotilla has been attacked on international waters by Israeli drones. This on a day where Israel shut the border crossing from Jordan to the West Bank and murdered multiple civilians in Gaza. Will states stand by as civilian advocates of theirs are killed too?! pic.twitter.com/IUvJguK7dX — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) September 23, 2025

MIRA AQUÍ: Los 4 elementos clave que llevaron a la ONU a concluir que Israel comete genocidio en Gaza

La Flotilla internacional había informado previamente del sobrevuelo de “más de 15 drones” a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue “atacada” durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una “acción predeterminada”.

“No se han reportado víctimas. El alcance de los daños será completamente evaluado a la luz del día”, agregó el comunicado.

🚨 BREAKING: The Global Sumud Flotilla has been Hit Again



Crew members are reporting several explosions so far, but they won't turn back!



Two boats had chemicals dropped on them by a drone, and two others saw explosions above them in the sky. Thankfully, everyone is safe. pic.twitter.com/s7sDM8e6Qr — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 23, 2025

La Flotilla internacional dijo que se trata de “operaciones psicológicas” para frenar su navegación y afirmó que la presencia de drones tienen la intención de “intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel”.

La misión marítima condenó estos días los “intentos” israelíes por “criminalizarla” después de que Israel afirmara que se trata de una “iniciativa yihadista” apoyada por el grupo islamista Hamás.

The Global Sumud Flotilla is being targeted by as of yet non-lethal psychological attacks with include drones and the hijacking of our VHF radios.



They’re playing ABBA. Probably in line with their weird obsession with Greta.



We will not be deterred. pic.twitter.com/O49IJy2UXu — Greg J Stoker (@gregjstoker) September 23, 2025

El Ministerio de Exteriores de Israel advirtió este martes que la flotilla debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente a la franja palestina.

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su “derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio” con su misión, que calificó de “transparente y no violenta”.

La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.

VIDEO RECOMENDADO