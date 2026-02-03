Al menos 14 muertos en colisión de embarcación de guardia costera griega y barco de migrantes

Escuchar
Las ambulancias transportan a personas heridas en un puerto de la isla de Quíos, Grecia, el 3 de febrero de 2026. (EFE/EPA/KOSTAS KOURGIAS)

Por Agencia AFP

Catorce personas murieron el martes en la colisión de un barco de la guardia costera de Grecia y una embarcación que transportaba migrantes en el mar Egeo, informó la policía portuaria griega.

