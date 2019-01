Grecia: Tsipras pide voto de confianza tras la dimisión de un ministro por Macedonia

Atenas. El primer ministro Alexis Tsipras pidió al Parlamento de Grecia organizar "inmediatamente" un voto de confianza sobre su gobierno tras la dimisión de su ministro de Defensa, contrario al nuevo nombre de Macedonia que los griegos deben aprobar en breve.

"He aceptado la dimisión del primer ministro de Defensa", declaró Alexis Tsipras, poco después del anuncio de Panos Kammenos, principal aliado de la coalición gubernamental contrario al nuevo nombre de Macedonia, que el Parlamento griego debe ratificar próximamente.

"Vamos a proceder inmediatamente a la renovación de la confianza a nuestro gobierno [con un voto] en el Parlamento para resolver las principales cuestiones de nuestro país", dijo el primer ministro antes de designar como sucesor de Kammenos al almirante Evangelos Apostolakis.

"La cuestión macedonia no me permite no sacrificar mi cargo" de ministro de Defensa, había declarado Kammenos en un comunicado en directo ante las cámaras. Kammenos había anunciado la "retirada del gobierno" de los miembros de su partido Griegos Independientes (ANEL).

El renunciante ministro de Defensa de Grecia Panos Kammenos. (EFE).

"Agradecí al primer ministro su cooperación y le expliqué que debido a esta cuestión nacional no podemos seguir, añadió al término de una reunión con Tsipras.

Kammenos, líder del partido soberanista ANEL, aporta siete votos a Tsipras en las votaciones en el parlamento. Esta deserción podría desestabilizar la coalición gubernamental antes de las elecciones legislativas previstas en octubre, pero que podrían adelantarse a mayo para coincidir con las europeas.

- Treinta años de litigio -

El viernes, el parlamento macedonio ratificó el acuerdo sobre el cambio de nombre de su país por República de Macedonia del Norte que, para entrar en vigor, debe ahora ser aprobado por los griegos. El voto en Atenas debería celebrarse "en los próximos diez días", según Alexis Tsipras.

Aunque solo necesita una mayoría simple para validar definitivamente el cambio de nombre de Macedonia, el jefe del gobierno cuenta con un pequeño margen de maniobra (153 diputados de 300, de los cuales 145 son de su partido de izquierda Syriza).

La principal formación de oposición Nueva Democracia (78 diputados) anunció que votaría en contra.

Pero los representantes de ANEL mantuvieron la ambigüedad y podrían respaldar el cambio de nombre, pese a la dimisión de su jefe de filas. Tratándose de seis miembros del gobierno, tampoco es seguro que sigan la orden de Kammenos.

El primer ministro griego espera igualmente el voto de los diputados del partido proeuropeo de oposición Potami, que cuenta con siete diputados.

Atenas y Skopje firmaron el 17 de junio un acuerdo histórico para rebautizar a la ex república yugoslava como República de Macedonia del Norte, lo que pone fin a cerca de 30 años de litigio entre los dos países.

Grecia se comprometió a cambio a levantar su veto a la adhesión de Macedonia a la OTAN y a las negociaciones de adhesión a la Unión Europea del país balcánico de 2,1 millones de habitantes.

Atenas consideraba que el nombre de Macedonia formaba exclusivamente parte de su patrimonio histórico y solo podía ser el de su provincia septentrional.

Fuente: AFP