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Resumen

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Se observa humo tras el accidente de un avión militar Phantom F-4 durante la exhibición aérea Athens Flying Week en el aeropuerto militar de Tanagra, cerca de Atenas, el 5 de septiembre de 2026. (Theophile BLOUDANIS / AFP)
Se observa humo tras el accidente de un avión militar Phantom F-4 durante la exhibición aérea Athens Flying Week en el aeropuerto militar de Tanagra, cerca de Atenas, el 5 de septiembre de 2026. (Theophile BLOUDANIS / AFP)
/ THEOPHILE BLOUDANIS
Por Agencia EFE

Los dos pilotos de un caza F-4 Phantom de las Fuerzas Aéreas de Grecia han muerto este sábado al estrellarse el aparato minutos después de despegar durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, a las afueras de Atenas, sin que se conozcan aún las causas del siniestro.

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