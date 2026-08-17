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Tres personas murieron al estrellarse un helicóptero privado en la isla griega de Sifnos. Foto: @SputnikMundo/ X
Tres personas murieron al estrellarse un helicóptero privado en la isla griega de Sifnos. Foto: @SputnikMundo/ X
Por Agencia EFE

Tres personas perdieron la vida este lunes en la isla griega de Sifnos al estrellarse el helicóptero privado en el que viajaban, confirmó a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos heleno.

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