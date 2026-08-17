Tres personas perdieron la vida este lunes en la isla griega de Sifnos al estrellarse el helicóptero privado en el que viajaban, confirmó a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos heleno.

Según las primeras pesquisas, las víctimas, aún sin identificar, serían una pareja y el piloto del aparato, un taxi aéreo.

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Residentes de esta pequeña isla turística -situada en el archipiélago de las Cícladas- que presenciaron el accidente dijeron a la prensa local que el helicóptero hizo un ruido extraño antes de precipitarse en la zona de Tholos, donde se sitúa un pequeño helipuerto rodeado de viviendas dispersas.

Tras la caída de la aeronave se produjo una explosión y un incendio, que fue extinguido por los bomberos, quienes recuperaron los cadáveres de los tres ocupantes, informó la emisora Skai.

El portal Ieidiseis indica que el helicóptero había partido desde las afueras de Atenas y que el siniestro se produjo cuando se aproximaba al helipuerto de la isla.

🇬🇷🚁 Accidente de helicóptero en Grecia deja varios muertos



Un helicóptero privado se estrelló y se incendió en la isla de Sifnos, Grecia. Según los primeros informes, a bordo viajaban tres personas, que fallecieron.



🚨Los servicios de emergencia ya trabajan en la zona,… pic.twitter.com/Eo8UDxNnnb — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 17, 2026

Sin embargo, el diario Kathimerini afirma que la aeronave se estrelló pocos segundos después de despegar de Sifnos.

Las autoridades pertinentes investigan las causas del accidente.

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