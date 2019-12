Madrid. La joven activista sueca Greta Thunberg ofreció este viernes en Madrid una multitudinaria, pero breve rueda de prensa, junto a otros líderes de la organización Fridays For Future (Viernes por el Futuro) antes de encabezar la manifestación contra la crisis climática, en la que compartió las siguientes ideas:

1. La activista espera “honestamente” que la Cumbre del Clima que arrancó este pasado lunes en la capital española “deje algo concreto” en la acción contra el cambio climático.

“Hay una urgencia visible en torno al cambio climático, pero ahora mismo no parece que la gente lo entienda de esa manera; haremos todo lo posible para que pase algo concreto y no sea ignorado más”, dijo al respecto.

2. La joven, que fue candidata al Premio Nobel de la Paz, asumió que desde que empezara a sentarse todos los viernes frente al Parlamento sueco para reclamar acciones contra la crisis climática se han conseguido algunas “cosas”, pero aún no ha habido “una victoria” que celebrar.

“Creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, los efectos del cambio climático están incrementándose desde 2018, desde luego no hay una victoria”, subrayó.

3. Hay que aprovechar la oportunidad de lograr resultados en la Cumbre del Clima de Madrid, la COP25. Thunberg urgió a los políticos actuar de inmediato: “No podemos esperar ni un solo día más”.

“La COP25 es significativa, no podemos esperar a la COP26, no podemos permitirnos medio año, no podemos permitirnos más días para una acción real; la COP25 no es algo que deba ser ignorado y pospuesto”, enfatizó.

4. La situación en Chile. La activista también tuvo palabras para la situación en el país sudamericano, que lleva casi dos meses envuelto en fuertes protestas sociales y acusaciones de violaciones de derechos humanos contra los manifestantes.

“He seguido los acontecimientos en Chile, es muy triste de ver, mi pensamiento está con la gente de Chile y solo espero que la situación mejore”, compartió.

5. Más activistas medioambientales. La mediática activista, de 16 años, convertida en icono de la lucha juvenil tras haber movilizado a millones de jóvenes con su ejemplo en la lucha contra la crisis climática, resaltó la necesidad de que haya más líderes medioambientales y aseguró que ella es “solo una más”.

Greta Thunberg junto a la activista Shari Crespi y Vanessa Nakate durante una conferencia de prensa. (Foto: EFE)

“Yo soy solo una activista, no tienen por qué escucharme a mí antes que a nadie, pero creo que es muy importante explicar la situación en otros países, así es que por favor haced preguntas al resto de mis compañeros también”, sugirió refiriéndose a los activistas de España y Uganda presentes en la rueda de prensa.

Fuente: EFE