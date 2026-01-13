El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hacen declaraciones sobre la situación actual, el 13 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hacen declaraciones sobre la situación actual, el 13 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
/ LISELOTTE SABROE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Groenlandia dice que elige a Dinamarca antes que a Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
Groenlandia dice que elige a Dinamarca antes que a Estados Unidos

Groenlandia dice que elige a Dinamarca antes que a Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Groenlandia, , dijo este martes que si este territorio autónomo danés tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, que ha amenazado con hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional, .

“Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”, dijo Nielsen en rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Nielsen reiteró que Groenlandia “no está en venta” y que es un Estado de derecho, y calificó la situación de “muy, muy grave”, debido a la “enorme” presión que hay sobre este territorio.

PUEDES VER: Trump advierte que Estados Unidos controlará Groenlandia “de una forma u otra”

“El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos”, dijo Nielsen.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, había confirmado horas antes que el miércoles se reunirá en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., , para discutir sobre este territorio autónomo danés, un encuentro en el que también participará la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

La reunión se celebrará en la Casa Blanca y será el vicepresidente estadounidense, JD Vance, el que ejercerá de anfitrión, explicó Rasmussen.

“Groenlandia está en el ojo del huracán, en medio de está presión. Pero también es una cuestión del orden mundial que conocemos. Si cae, Groenlandia y el resto del mundo deberán afrontar retos que son difíciles de combatir”, afirmó Nielsen.

El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
/ LISELOTTE SABROE

El Gobierno groenlandés se había mostrado la víspera a favor de que la y resaltó que esta isla “es parte del Reino de Dinamarca”.

Varios países europeos con Alemania y Reino Unido a la cabeza han empezado a estudiar la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia en Groenlandia.

Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (Parlamento groenlandés) defendieron hace cuatro días en una declaración conjunta el derecho de los habitantes de Groenlandia a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos.

“El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y de acuerdo con las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”, consta en el texto.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC