Dinamarca convoca a diplomático de EE.UU. tras intento de “interferencia” en Groenlandia
convocó el miércoles al encargado de negocios estadounidense tras un informe de prensa sobre “intentos de injerencia” en , un territorio autónomo danés que el presidente de , , quiere controlar.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha dicho que su país necesita a esta isla rica en recursos por motivos de seguridad, y no ha descartado usar la fuerza para conseguirla.

Todo intento de injerencia en los asuntos internos del reino (Dinamarca) será inaceptable”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, en un comunicado enviado a AFP.

Por ello, dijo, “pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar al encargado de negocios estadounidense para una reunión en el ministerio”.

La gran mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren la independencia de Dinamarca pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta divulgada en enero.

La televisión pública danesa informó el miércoles que al menos tres funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron observados recientemente en Groenlandia intentando recabar información sobre asuntos que han generado tensión entre la isla y Dinamarca, incluyendo la remoción forzada de niños groenlandeses de sus familias y un escándalo de anticoncepción forzada.

Somos conscientes de que actores foráneos continúan mostrando interés en Groenlandia y su posición en el reino de Dinamarca”, afirmó el ministro Rasmussen.

Por ello no sorprende constatar los intentos externos de influir en el futuro del reino”, agregó.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

